Man zwaargewond bij barbecue-ongeluk in Drenthe

Aan het begin van de avond ging het mis in een tuin in de Mezenstraat in het dorp.

Zware brandwonden

Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd waaronder de brandweer en het mobiel medisch team met de traumahelikopter.

Het slachtoffer is met zware brandwonden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Ook hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.