Weer iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 1200 naar 1194. Op de intensive cares liggen nu 506 mensen met het coronavirus, tegen 511 een dag eerder. Op de ic's liggen ook 450 mensen met andere ziektebeelden dan corona, en dat zijn er 33 minder dan zaterdag.

In het afgelopen etmaal zijn elf patiënten verplaatst tussen regio's, van wie zes ic-patiënten.

