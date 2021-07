Reizen met coronapas mogelijk binnenkort ook buiten EU

Ⓒ ANP

BRUSSEL - Inwoners van de EU kunnen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) mogelijk binnen afzienbare tijd zonder veel poespas naar het Verenigd Koninkrijk voor vakantie of familiebezoek. De Europese Commissie is vergevorderd met onderhandelingen hierover met de Britten. Ook is ze optimistisch over een deal met Canada, en is de commissie in gesprek met Japan, Australië en de VS over wederzijdse erkenning van een coronareispas, heeft ze de 27 EU-ambassadeurs in Brussel laten weten.