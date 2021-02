RIVM meldt iets meer dan 5000 coronabesmettingen

Woensdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 4403 coronagevallen gemeld. Dinsdag waren het er 3834, maandag 4201.

Uit de wekelijkse rapportage over het coronavirus die het instituut dinsdag naar buiten bracht, bleek dat de absolute daling van het aantal mensen dat zich laat testen nu ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam vorige week toe met 19 procent. Het percentage positieve testen van het totaal aantal getesten is in de afgelopen week echter lager dan in de week daarvoor: 9,8 procent tegenover 11,5 procent.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 33. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden 63 overlijdens geregistreerd, dinsdag 94.

Zoals meestal telde Amsterdam van alle gemeenten het hoogste aantal positieve coronatesten: 232. Daarna volgt Rotterdam met 220 nieuwe gevallen. In Den Haag kwamen 129 besmettingen aan het licht, in Tilburg 97 en in Eindhoven 89. Op regionaal niveau spant Rotterdam-Rijnmond de kroon met 440 positieve testresultaten, daarna volgen Midden- en West-Brabant met 392 gevallen en Utrecht met 353 geconstateerde besmettingen.

Vaccins

In totaal zijn sinds de uitbraak van het virus in Nederland 1.074.091 mensen positief getest. Dat getal is inmiddels ingehaald door het aantal toegediende prikken met vaccin tegen het virus. Op het coronadashboard van de overheid staat de teller op 1,11 miljoen prikken. Dat aantal is een benadering, want voor langdurige zorginstellingen en huisartsen is het gebaseerd op het aantal doses dat het RIVM heeft afgeleverd. De „rekenkundige aanname” is dat geleverde vaccins binnen vier dagen worden toegediend.

Van de drie vaccins die tot nog toe zijn goedgekeurd in de EU, zijn twee prikken nodig voor de hoogst haalbare bescherming.

Ziekenhuiscijfers

Er liggen nu 1887 mensen met Covid-19 in het hospitaal, vier meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, zeven minder dan woensdag, en 1361 op de verpleegafdelingen, elf patiënten meer. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Donderdag belandden er 225 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, 54 meer dan de vorige dag. Van deze zieken waren er 29 zo ernstig aan toe dat ze naar de ic moesten. Op dit moment zijn er 1025 ic-bedden bezet, waarvan 526 door mensen met corona.

„Zowel de instroom als de bezetting in de ziekenhuizen is op dit moment stabiel”, zegt het LCPS.