Reconstructie Nóg meer celstraf dreigt voor Joran van der Sloot: verlaat hij ooit nog levend de gevangenis?

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

De kans dat Joran van der Sloot ooit nog levend de gevangenis verlaat, wordt steeds kleiner. Ⓒ ANP/HH

LIMA (PERU) - Wat insiders al verwachtten, gebeurt nu echt. Peru levert Joran van der Sloot over aan de Verenigde Staten, waar de Nederlandse vrouwenmoordenaar nu een proces wacht dat kan leiden tot maximaal 25 jaar extra gevangenisstraf. Na zijn proces in de VS keert Van der Sloot terug naar Peru om het resterende deel van zijn straf voor de drugshandel en de moord op Stephany Flores uit te zitten. Waarom wil Amerika Joran zo graag hebben en wat ging er aan zijn berechting vooraf? Een reconstructie.