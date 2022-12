Asielzoekers blijven ook langer in Purmerend en Zierikzee

Bij Purmerend verblijven momenteel ongeveer 330 mensen in een grote tent. Ze werden daarnaartoe gebracht omdat er geen plek was bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. De locatie zou eigenlijk aan het eind van dit jaar sluiten. Op 1 januari zouden de asielzoekers namelijk naar „meer geschikte plekken” gaan, maar „de realiteit is anders”, zeggen de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam. Zij regelen de opvang samen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) neemt de vluchtelingen uit Purmerend waarschijnlijk pas op 1 april over. „Het is geen optie om deze mensen, veelal met kinderen, weg te sturen, wetende dat er nu geen andere opvangplek beschikbaar is”, stelt de burgemeester van Purmerend, Ellen van Selm.

In Zierikzee worden sinds augustus maximaal 35 mensen opgevangen in een voormalige school. Ook die locatie zou tot het einde van dit jaar open blijven. Omdat er nog geen alternatief is, wordt de opvang verlengd door de gemeente Schouwen-Duiveland, waar Zierikzee onder valt.

In de afgelopen dagen werd bekend dat de noodopvanglocaties in onder meer Petten (gemeente Schagen) en Hendrik-Ido-Ambacht langer beschikbaar blijven.