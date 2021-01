India neemt illegale ’Amsterdamse’ whisky in beslag

Het gaat om Schotse whisky die drie jaar heeft gerijpt op houten vaten, zogeheten blended grain whisky, die gemaakt wordt van een mengsel uit verschillende graandestilleerderijen. De grote partij kwaliteitsalcohol heeft een totale waarde van een kleine 225.000 euro.

Schotse whisky wordt in India zwaar belast, ook om plaatselijke whiskymakers te beschermen. Op de zwarte markt wordt er grof geld betaald voor de Schotse variant, die door velen als veel lekkerder en kwalitatief beter wordt beschouwd dan de inlandse.

Leider van het onderzoek Dhruv Dahya bevestigde zondagavond dat de whisky illegaal was ingevoerd vanuit Amsterdam door een onderneming in Amritsar, een stad in de staat Punjab, in het noordwesten van India.

Vier personen uit India zijn aangehouden voor de smokkel, die plaatshad via de haven van Nava Sheva, in Mumbai. Zij zouden in opdracht van anderen hebben gehandeld en moesten de whisky ongezien van boord halen, aldus de politie. Daarbij werden ze betrapt.