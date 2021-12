Rechter mag kinderen Ruinerwold horen in zaak klusjesman

Die gewenste vragen moeten gaan over de precieze rol van Josef B. (60), die bekend werd als de zogenoemde ’klusjesman’ van de geïsoleerde familie. De ontkennende verdachte was donderdag wederom afwezig. De rechtbank liet weten het verzoek te begrijpen, ondanks de weerstand van betrokkenen weer over de zaak te moeten verklaren. Er dreigt immers ’straf voor ernstige feiten’ voor B.: „In eerdere vragen aan deze kinderen is het geweld in beperkte mate aan de orde geweest.”

’Nader verhoren overbodig’

Afgelopen september bleek tijdens een zitting dat het element ’gijzeling’ in de tenlastelegging was veranderd in ’mishandeling’. Daar maakte B. bij monde van zijn raadslieden bezwaar tegen. Het Openbaar Ministerie zag daarin echter geen echte grote verandering. Officier van justitie Diana Roggen sprak van ’een ander etiketje’ op dezelfde feiten. Bovendien zijn de kinderen tijdens het onderzoek uitgebreid gesproken over hun ervaringen, dus nader verhoren is overbodig.

De rechtbank in Assen meent dat de aanpassing niet te laat is geweest. Het is ook niet strijdig met regels en eerder zijn feiten wel goed omschreven, is de teneur. „Het is niet te laat. Het mag op de zitting nog.” Om de kinderen te ontzien, mogen uitsluitend vragen worden gesteld die precies gaan over verweten geweld. Alle vragen moeten tevoren worden ingediend en worden achter gesloten deuren afgenomen.

Ondersteuner vanuit de buitenwereld

De geboren Oostenrijker B. wordt door justitie gezien als de ondersteuner vanuit de buitenwereld, die allerlei hand- en spandiensten verrichtte op een afgelegen boerderij in Ruinerwold (Drenthe). Dat is de plek waar vader Gerrit Jan van D. (68) met zes kinderen huisde en zijn gezin wat justitie betreft als een zelfbenoemd spiritueel leider onder de knoet hield. Volgens justitie was B. zodoende medepleger bij jarenlange vrijheidsberoving van de kinderen van Van D.. Hij wordt dus niet verdacht van het zelf in de letterlijke zin van het woord eigenhandig mishandelen, maar wel van het mogelijk maken daarvan door de vader.

Afgelopen september en november waren er regiezittingen voor de rechtbank in Assen. B. (die sinds oktober 2020 op vrije voeten is) wil dat zijn vervolging juist gestaakt wordt, onder meer omdat de vervolging van vader Van D. eerder wel is afgeblazen. Van D. zou vanwege een hersenbloeding niet in staat zijn te bevatten wat hem verweten wordt.

De advocaat wil nog altijd Van D. horen, zei hij eerder daarover. „Want het is een belangrijke getuige. Of het in de praktijk kan of niet is een andere discussie.” Justitie bleef er in september op hameren dat het echt niet kan. „Het valt niet te controleren of verdachte het begrijpt. In het dossier zit ook geen verklaring van meneer (Van D.). Het kan niet…”

De rechtbank gaat daarin donderdag mee in Assen: „Van D. zou weliswaar een belangrijke getuige zijn, maar hij is (door de omstandigheden) geen getuige geweest. De rechtbank onderkent het belang, maar het is onmogelijk.”

B. verdween bijna een jaar achter de tralies, nadat de familie in 2019 ontdekt werd in het Drentse landelijke gebied. Hij stelde dat hij inkopen deed en de vervallen boerderij hielp opknappen. De kinderen zouden weg hebben gekund.