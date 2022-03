Youssef K. (18) liet dna achter bij aanslag op Poolse super, maar dacht dans te ontspringen

Buitenland

Politie in New York en Washington zoekt naar moordenaar daklozen

De politiekorpsen van New York en Washington zijn gezamenlijk op zoek naar een aanvaller die drie dakloze personen in Washington en twee dakloze mannen in New York zou hebben beschoten. Twee van de vijf slachtoffers, één in elke stad, zijn overleden, meldde de politie zondagavond volgens The Washing...