Eerste bezoekers arriveren in de nacht voor uitvaart paus

Voor zonsopkomst gingen de eerste bezoekers al door de beveiligingscontrole. Meer dan duizend Italiaanse beveiligers zijn opgeroepen om de uitvaart in goede orde te laten verlopen. Het gebied rond de Sint-Pieter is uitgeroepen tot een zogenoemde rode zone, meldt persbureau ANSA. Toegang is alleen mogelijk door bewaakte poorten en het is verboden om drank mee te nemen. De politie verwacht tienduizenden toeschouwers.

De afgetreden paus overleed op oudejaarsdag op 95-jarige leeftijd. Omdat Benedictus de eerste paus was die aftrad in circa zeshonderd jaar, zijn er weinig protocollen voor de begrafenis van een emeritus paus. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat de ceremonie grotendeels vergelijkbaar zal zijn met die van overleden zittende pausen. De huidige paus Franciscus leidt de dienst op het Sint-Pietersplein.