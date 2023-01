Tienduizenden bij uitvaartdienst afgetreden paus Benedictus XVI

Hij komt op eigen verzoek te liggen in de crypte onder de Sint-Pieter waar zijn voorganger Johannes Paulus II ook begraven lag. Die is in 2011 verplaatst naar een kapel in de basiliek.

Franciscus volgde Benedictus in 2013 op toen die om gezondheidsredenen terugtrad na acht jaar paus te zijn geweest. De in het zuidoosten van Beieren als Joseph Aloisius Ratzinger geboren paus Benedictus werd 95 jaar. Hij was de eerste paus die aftrad in circa zeshonderd jaar tijd. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een paus de begrafenis van zijn voorganger leidt.

Onder de aanwezigen waren de Duitse en de Italiaanse president en premier en het Belgische koningspaar. De Nederlandse regering werd vertegenwoordigd door de ambassadeur in Vaticaanstad. De Nederlandse kardinaal Wim Eijk is ook naar de uitvaartdienst gegaan.