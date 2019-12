’Bernie Sanders gezond en kan de VS leiden’

Sanders bleek last te hebben van een „bescheiden beschadiging aan de hartspier”, is te lezen in de doktersverklaring. Hij is momenteel „in goede gezondheid” en is „geschikt en klaar om als president van de VS te dienen.”

Sanders heeft volgens zijn dokter dan ook geen levensbedreigende aandoening.

Hoge leeftijd

De Democraten leunen sterk op oude presidentskandidaten. Zo is voormalig vice-president Joe Biden 77 jaar oud, senator Elizabeth Warren 70 jaar en Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York, tikt de 77 jaar aan. Ook hun rivaal Donald Trump is niet meer de jongste: hij wordt op 14 juni 74 jaar oud. November volgend jaar zijn de verkiezingen.