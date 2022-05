Premium Het beste van De Telegraaf

Eenden kinderboerderij Lutjebroek spoorloos: ’In het ergste geval meegenomen om op te eten’

,,Ze zijn erg lief”, zegt Inge Vriend over de loopeenden die plotseling verdwenen zijn Ⓒ Miriam Bakels

Lutjebroek - Ze zijn flink aangedaan. Wie doet nou zoiets? Een muskuseend dood in de vijver. En geen spoor van de drie loopeenden. Een hoopje veren is alles wat er van hen is achtergebleven op de kinderboerderij in Lutjebroek.