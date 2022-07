LIVE | Eerste zitting verdachte dodelijke schietpartij McDonald’s Zwolle

ZWOLLE - Bij de rechtbank in Zwolle vindt donderdag een eerste inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen de 32-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van twee broers in een McDonald’s in de Overijsselse hoofdstad. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een gerichte actie en gaat het om een dubbele moord.