OM: schietpartij McDonald's Zwolle was dubbele moord, ’verdachte met dood bedreigd’

Dat zei zijn advocate Esther Blok donderdag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak. Veysel Ü. was daar zelf niet bij, hij koos ervoor om in zijn cel te blijven.

De paniek op die 30ste maart was enorm toen Veysel Ü. vanuit het niets een vuurwapen tevoorschijn haalde en elf kogels afvuurde op de broers Ali en Hüseyin Torunlar. Het was rond 5 uur ’s middags, er was in de omgeving net een voetbaltoernooi geweest en er zaten veel gezinnen met jonge kinderen te eten. Mensen doken onder de tafels, of probeerden een veilig heenkomen te zoeken.

Temidden van de ravage in het restaurant bleven de lichamen van de broers Torunlar achter. Ali bleek geraakt door zes kogels, zijn broer Hüseyin door vijf. Veysel Ü. zag in de commotie kans om weg te komen, maar meldde zich ’s avonds om 11 uur bij een politiebureau in Deventer. Tijdens verhoren heeft hij bekend, maar ook zegt hij zich van het schieten zelf niets meer te herinneren.

De officier van justitie gelooft niet in zijn geheugenverlies. ,,Het is opvallend hoe vaak mensen die iemand anders doodschieten zich dat niet herinneren.” De officier denkt dat Veysel Ü. met het verhaal over zijn haperende geheugen probeert weg te komen met doodslag, in plaats van moord, om een lagere straf te krijgen.

Gerichte actie

De schietpartij heeft naar de uiterlijke schijn echter alles weg van een gerichte actie, vindt de officier. ,,Alles schoten waren raak. Best knap voor iemand die niet meer weet wat hij heeft gedaan en zegt niet van plan te zijn geweest om te schieten.” Het OM vervolgt Veysel Ü. voor een dubbele moord.

De verdachte zou een miljoen euro aan de zoon van Ali Torunlar hebben gegeven om te investeren in vastgoed in Istanbul. Hij zag echter geen cent terug van zijn investering. Het geld was voor een deel van anderen, dus de verdachte had een groot financieel probleem, zegt de officier.

Veysel Ü. weigert vragen te beantwoorden over de herkomst van het geld. De officier denkt dat het afkomstig is uit criminaliteit. Advocate Esther Blok zegt dat daar geen enkele aanwijzing voor is.

Niet alles wat het lijkt

Volgens Blok is in deze zaak ,,niet alles wat het lijkt”. Zij zegt dat Veysel Ü. door de broers Torunlar ,,lang aan het lijntje is gehouden. Hij is opgelicht, afgeperst en hij en zijn gezin zijn meerdere malen met de dood bedreigd.” Bedreigingen die volgens Blok tot op de dag van vandaag doorgaan.

De ontmoeting bij McDonald’s zou een initiatief zijn geweest van de broers Torunlar, die Veysel Ü. sommeerden om daar naartoe te komen, aldus Blok. Dat zou blijken uit chats op de onderzochte telefoons. Het wapen is tot op de dag van vandaag niet teruggevonden. De verdachte wees de plek aan waar hij het zou hebben weggegooid, maar daar lang niets. De officier: ,,En we hebben heel goed gezocht.”

Op 1 september is er een nieuwe inleidende zitting. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling.

