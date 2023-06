Premium Het beste van De Telegraaf

Lichtend voorbeeld met Brabant Maatjes Hoe één tweet Bryan uit sociaal isolement haalde: ’Ik heb een doel’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Op paleis Huis ten Bosch zit Bryan, te midden van 99 andere genodigden, naast koningin Máxima tijdens de lunch ter gelegenheid van het tienjarig koningschap van koning Willem-Alexander. Ⓒ ANP/HH

Bryan Vreijsen was een jongen zonder agenda. Had hij niet nodig, zonder vrienden, zonder familie. Nu snakt hij soms naar een weekeinde zonder afspraken, want met zijn stichting Brabant Maatjes rekende hij af met zijn isolement. „Ik was niet alleen in mijn eenzaamheid.”