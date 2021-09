Rechter blokkeert vaccinatieplicht voor tienduizenden Slovenen

Een politievakbond vond de maatregel te ver gaan en stapte naar het hof. Dat besloot de invoering van de vaccinatieplicht tijdelijk op te schorten terwijl het de zaak behandelt. Het hof erkende dat sprake was van een „zeer ernstige epidemiologische situatie”, maar benadrukte ook dat de invoering van een ongrondwettige maatregel eveneens ernstige consequenties kan hebben.

Laagste percentages

Minister van Openbaar Bestuur Bostjan Koritnik zei de uitspraak van het hof te betreuren. Hij zei dat de vaccinatieplicht is bedoeld om te zorgen dat veilig gewerkt kan worden op plaatsen waar de staat verantwoordelijk voor is. In het aan Italië en Oostenrijk grenzende Slovenië is op dit moment ongeveer 45 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Dat is een van de laagste percentages in de Europese Unie.

Het hof maakte niet bekend wanneer het definitief uitspraak doet over de overheidsmaatregel. Ook andere Europese landen hebben de vaccinatieregels al aangescherpt. Zo moeten in Frankrijk zorgverleners zich verplicht laten inenten tegen het coronavirus.