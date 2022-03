Oekraïners in Nederlands gastgezin krijgen 135 euro leefgeld per week

Daarmee krijgen Oekraïners in de gemeentelijke opvang evenveel als ‘gewone’ asielzoekers in Nederland nu al krijgen voor eten, kleding en zakgeld voor andere uitgaven (maximaal 60 euro per week). ,,We doen dit voor ongeveer drie maanden, daarna kijken we opnieuw wat er nodig is”, zegt minister Carola Schouten (Armoedebeleid).

Volgens Schouten is nog niet duidelijk hoeveel de regeling in totaal gaat kosten. ,,We weten niet hoeveel vluchtelingen er gaan komen”, zegt ze daarover. Het kabinet bereidt zich voor op de komst van 50.000 Oekraïense vluchtelingen. In dat geval kost het leefgeld de komende maanden waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s.

Oekraïners mogen per direct aan het werk in Nederland. Als zij dat doen, houden ze voorlopig óók recht op leefgeld.

Huisvesting op lange termijn

Ondertussen denkt het kabinet ook na over huisvesting van Oekraïners op de lange termijn. „In deze fase gaat het vooral over opvang”, zegt woonminister De Jonge. „Maar op enig moment gaat het niet meer over de stretcher in de gymzaal maar over huisvesting.”

De CDA-bewindsman zegt dat er wordt gekeken naar allerlei locaties om Oekraïners op lange termijn onderdak te bieden. „Bijvoorbeeld oude verpleeghuizen, kantoorgebouwen en flexibele woningen.” De minister zegt dat niet uit te sluiten is dat andere woningzoekenden daardoor worden verdrongen. „Dat is een terechte zorg, we zitten namelijk nu al behoorlijk in de knel op de woningmarkt.” Volgens De Jonge wordt er rekening gehouden ‘met grote aantallen woningen extra die nodig zijn.’ „We houden rekening met 50.000 of meer.”