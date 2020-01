Acht F-16’s in Israël zwaar beschadigd door noodweer, schade loopt in de miljoenen

Dat schrijven Israëlische media, waaronder de krant Haaretz. De schade zou in de miljoenen lopen. Vooral drie toestellen die in de hangars stonden ten tijde van het noodweer zijn zwaar gehavend. De riolering kon de overvloedige regen niet snel genoeg afvoeren en daardoor kwamen de kisten tot aan hun vleugels in het water te staan. Dit is onder meer fataal voor de straalmotoren.

Volgens een woordvoerder van de Israëlische luchtmacht had het allemaal voorkomen kunnen worden wanneer de riolering op orde was geweest. Vijf andere F-16’s werden voor het noodweer naar buiten gereden en raakten veel minder zwaar beschadigd. De woordvoerder wilde niet vertellen hoeveel jagers er in totaal op de basis staan. Een schrale troost voor de Israëli’s is dat ook hun luchtmacht bezig is over te gaan op de F-35’s waardoor de F-16 ook in dit land er op den duur uit gaat.

Israël kreeg vorige week te maken met ernstig noodweer, wat aan vier mensen het leven kostte. Twee automobilisten stierven in hun wagens toen die van de weg werden gespoeld. Nog eens twee stierven in een lift in Tel Aviv toen die onder water kwam te staan. Zulk soort noodweer is volgens lokale media erg uitzonderlijk.