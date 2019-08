Russen: ’VS wakkeren militaire spanningen aan’

„Het is heel spijtig, maar de VS kiezen er kennelijk voor om de militaire spanningen op te voeren”, zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergei Ryabkov dinsdag tegen persbureau TASS. „We zullen niet op provocaties reageren. We willen niet in een kostbare wapenwedloop verzeild raken.”

Het Pentagon maakte zondag bekend een conventionele kruisraket te hebben getest bij San Nicolas Island in Californië. Het projectiel raakte zijn doel na 500 kilometer. Die proef zou onder het oude verdrag verboden zijn geweest.

De VS zegden begin augustus het INF-verdrag op, waarin een verbod op het testen met (nucleaire) middellangeafstandsraketten was geregeld. Die overeenkomst werd in 1987 getekend door de Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. De Amerikaanse president Trump vindt dat Rusland het verdrag heeft geschonden, maar Poetin bestrijdt dat.