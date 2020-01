Zeldzame strijd tussen Republikeinse moslim en Democraat Ilhan Omar

Door Omar (38) te verslaan hoopt al-Aqidi (51) november dit jaar een plaats te veroveren in het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Amerikaans Congres. Dat twee moslims het electoraal tegen elkaar opnemen is een zeldzaam gegeven in de Verenigde Staten. al-Aqidi voelt zich tot de strijd gedwongen omdat de uitgesproken islamitische Omar ’gematigde moslims pijn doet’. „Moslims zoals ikzelf. Ze vertegenwoordigt mij niet als een moslim.”

De voor Saddam Hoessein gevluchte al-Aqidi benadrukt in een interview met New York Post dat ’moslims, christenen en joden allemaal Amerikanen zijn’. Ze was zelf een twintiger toen ze Irak achter haar liet. In de jaren ’90 wist ze het Amerikaans burgerschap te bemachtigen. Sindsdien deed ze verslag van meerdere oorlogen in het Midden-Oosten en werkte ze als journalist in het Witte Huis. al-Aqidi wil zich vooral gaan richten op het terugbrengen van het aantal daklozen op straat en het verminderen van dodelijk bendegeweld in Minneapolis.

Squad-lid

Omar, ook wel bekend van ’The Squad’ van de jonge politica Alexandria Ocasio-Cortez, vluchtte op haar negende uit Somalië en wist in 2018 als een van de eerste moslimvrouwen in het Huis van Afgevaardigden te komen. Rechts Amerika en Trumpianen moeten niets van haar hebben. Ze werd na haar verkiezing talloze keren met de dood bedreigd.

De moeder van drie raakte in opspraak door vermeende antisemitische uitlatingen en sprak zich meerdere malen uit voor een boycot van de staat Israël, terwijl ze de economische sancties van president Trump tegen Iran veroordeeld. Hypocriet, vinden haar tegenstanders. Ook wordt Omar in verband gebracht met het misbruiken van campagnegeld.

