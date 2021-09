Vijf verdachten van aanslagen tegen fruitfamilie blijven vast

De twee hoofdverdachten Ali G. (36) uit Naarden en Yassine A. (21) uit Hilversum staan terecht voor een poging 2,5 miljoen euro af te persen van de onderneming, nadat het fruitbedrijf in 2019 de politie erbij haalde, toen er 400 kilo cocaïne zat in een lading geïmporteerd fruit.

Toen het bedrijf niet betaalde, volgde een reeks aanslagen met vuurwerkbommen en woningbeschietingen bij familie en (oud-)personeel van het bedrijf.

Ali G. en Yassine A. ontkennen afpersers of uitlokkers te zijn van de aanslagen waar de andere verdachten voor worden vervolgd. G. stelt ook dat hij opdrachten nooit heeft kunnen geven terwijl hij zelf in een super streng gevangenisregime zit. „Zolang je een onschuldig iemand vastzet zullen die aanslagen niet stoppen”, zei Ali G.

Volgens de advocaten van Ali G. en Yassine A. leunt de aanklacht tegen de twee veel te zwaar op een omstreden verklaring die ontlokt is aan een 19-jarige jongen die zonder advocaat erbij in een busje is gesleurd door agenten die deden of ze criminelen waren. Die verklaring wijst naar de hoofdverdachten.

De zaak gaat woensdag verder met nog twee verdachten van aanslagen in Kerkdriel, Hedel en een verijdelde aanslag in Hilversum. Ook beslist de rechtbank dan in alle zaken wat er nog aan aanvullend onderzoek in het dossier moet komen.

Voor de inhoudelijke zitting worden in februari 2022 tien dagen uitgetrokken.