Italiaanse premier Draghi wil EU verbouwen

Tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg grijpt Draghi de pandemie en oorlog in Oekraïne aan om te pleiten voor hervormingen op het gebied van economie, energie en veiligheid. „De Europese instellingen die in de afgelopen decennia door onze voorgangers zijn opgericht, hebben de Europese burgers goed gediend, maar zijn niet toereikend voor de huidige realiteit”, stelt de voormalig bankier. „Europese integratie is het beste middel voor toekomstige uitdagingen.”

Vetorecht

De Italiaanse premier wil net als Nederland en Spanje af van het vetorecht van lidstaten bij bepaalde stemmingen en bewierookt snelle toetreding van Balkanlanden. Volgens Draghi moeten lidstaten nieuwe defensie-investeringen veel beter coördineren om te zorgen dat strijdkrachten beter kunnen samenwerken. „Het is nu inefficiënt en dat vormt een obstakel voor Europese defensie.”

De roep om een wijziging van EU-verdragen – in deze overeenkomst regelt het landenblok waar de EU over gaat en hoe alles is georganiseerd – klinkt steeds luider. Deze week oppert de Oostenrijkse minister Alexander Schallenberg (Buitenlandse Zaken) een ’grote verdragswijziging’. Hij wil het daarmee makkelijker maken voor Oekraïne om lid te worden.

Hervorming

Deze boodschappen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Afgelopen weekend eindigde de Conferentie over de Toekomst van Europa. Het eindresultaat van deze burgerconsultatie stuurt aan op een hervorming. Dat kan op enthousiasme rekenen van het Europees Parlement. Ook Duitsland steunt het en droomt van ’verdere federalisering van Europa’. Maandag worden de aanbevelingen van de conferentie officieel overhandigd aan EU-kopstukken in Straatsburg. De ogen zijn vooral gericht op de aanwezige pro-Europese Franse president Emmanuel Macron. Geeft hij op ’Europadag’ het startschot voor een conventie over een verdragswijziging?