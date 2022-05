Harbers waarschuwt: Schiphol-ellende zal nog wel even duren

„De reizigers op Schiphol hebben de afgelopen week te maken met drukte en annuleringen. Dat is voor reizigers erg vervelend”, laat Harbers zondagmiddag weten. „Het personeelstekort is een probleem wat breder speelt dan alleen in de luchtvaart en laat zich niet 1, 2, 3 oplossen.”

Harbers meldt dat hij namens het kabinet ’een vinger aan de pols’ houdt. „Het is goed dat Schiphol in gesprek gaat met luchtvaartmaatschappijen om te kijken naar oplossingen om drukte voor de komende weken en voor de zomervakantie te beheersen. We houden de situatie in de gaten en houden contact met Schiphol.”

Afgelopen vrijdag liet vicepremier Sigrid Kaag al weten dat het kabinet geen grote rol voor zichzelf ziet weggelegd om de chaos op Schiphol in goede banen te leiden. Volgens haar is het aan Schiphol en KLM om gesprekken te voeren met personeel over hogere lonen en werkdruk. Over eventuele loonsverhogingen voor grondpersoneel wilde Kaag zich niet uitspreken. „Het is aan KLM of Schiphol om in gesprek te blijven met mensen die loonsverhoging zoeken.”

Tweede Kamerlid Wybren van Haga windt zich ook op over de problemen op het vliegveld. „Schiphol had de drukte kunnen verwachten, maar reageert apathisch en vraagt reisorganisaties om dit weekend boekingen te annuleren en voor komende week zelfs helemaal geen nieuwe boekingen aan te nemen”, zei hij zaterdag in een verklaring.

Ontslag

Van Haga noemt Schiphol-directeur Dick Benschop lamlendig, en vindt dat die „met pek en veren” weg moet. Bovendien zou Harbers de verhoging van de zogenoemde havengelden die maatschappijen moeten betalen om dit jaar op Schiphol te mogen vliegen, moeten terugdraaien.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis heeft een kijkje genomen op het vliegveld, blijkt uit een tweet die hij zondag verstuurde. Daar sprak hij naar eigen zeggen Nederlanders die in de rij stonden en bang waren dat ze hun vakantie zouden missen. „Vreselijke verhalen aangehoord” stelt hij.

Hij noemt het niet uit te leggen dat het vliegveld in Lelystad nog niet in gebruik is genomen terwijl de luchthaven wel klaar is. Volgens hem zou dat vliegveld Schiphol kunnen ontlasten door vakantiegangers over te nemen, al bleef onduidelijk waar die luchthaven dan personeel zou moeten vinden.