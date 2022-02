Israëlische premier Bennet: ’binnenkort’ nucleaire deal met Iran

Ingewijden hebben aangegeven dat een nieuwe deal binnen handbereik lijkt te zijn. Eerder deze week zeiden de Amerikanen dat er „aanzienlijke vooruitgang” is geboekt in de onderhandelingen in Wenen om het atoomakkoord met Iran uit 2015 nieuw leven in te blazen. De wereldmachten sloten toen een overeenkomst met Teheran om het Iraanse atoomprogramma te beteugelen. In ruil daarvoor werden internationale sancties opgeheven.

De Amerikanen trokken zich in 2018 echter terug onder toenmalig president Donald Trump, waarna Iran de uraniumproductie opvoerde. Zijn opvolger Joe Biden heeft gezegd dat hij het akkoord wil vernieuwen en bereid is een aantal sancties op te heffen. Maar dan moet Iran zich wel aan de afspraken houden, benadrukt het Witte Huis.

Volgens experts zou het land mogelijk over een aantal weken al genoeg nucleair materiaal hebben om een atoomwapen te maken.