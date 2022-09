Energie-overleg gaat ook met PvdA en GL verder

De kosten van het pakket hangen ook af van de laatste details die nu worden ingevuld. In Den Haag circuleert al wel een bedrag van rond de 10 miljard euro. Dat bedrag kan nog veranderen: als de energieprijzen nog verder stijgen zal meer geld nodig zijn, als ze dalen minder.

Fractieleiders Klaver (GL) en Kuiken (PvdA) schoven maandagmiddag ook aan op het ministerie van Financiën, waar de coalitie zondag al bijeenkwam. „Het is laat, maar het is goed dat er nu een oplossing komt”, zegt Kuiken bij binnenkomst. Die oplossing moet wat haar betreft ’snel en heel gericht’ zijn en ’zo veel mogelijk mensen helpen’.

Er staan maandag op allerlei momenten overleggen ingepland: de fractievoorzitters van de coalitiepartijen kwamen maandagochtend al bij elkaar, later op de dag is er nieuw overleg tussen kabinet en coalitie.

Op tafel ligt in elk geval een prijsplafond, maar over de details daarvan wordt nog altijd gediscussieerd. Bijvoorbeeld tot welk verbruik het plafond gaat gelden en op welk prijsniveau die wordt vastgezet. Daarnaast is het de vraag wat de invoerdatum wordt. De politieke wens is om die per 1 november in te laten gaan, de vraag is of de energiebedrijven dat aan kunnen. De invulling van die details is ook nog van toepassing op het kostenplaatje.

Een ander plan is het inrichten van een noodfonds voor mensen die de rekening niet meer kunnen betalen. De verwachting van Haagse bronnen is dat – bij invoering van het prijsplafond – veel minder mensen daar gebruik van hoeven te maken.