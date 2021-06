Grote stroomstoring in Den Haag, ook Tweede Kamer getroffen

Door een probleem in een hoofdverdeelstation zaten klanten in onder meer Scheveningen, Statenkwartier en centrum zonder stroom. Stedin doet onderzoek naar de oorzaak.

De elektriciteit was ook uitgevallen in de Tweede Kamer. De vergaderingen werden tijdelijk geschorst. Ook kwamen er trams stil te staan in de stad.

Tips of beelden? We komen graag met u in contact via onze WhatsApp-tiplijn, 0613650952.