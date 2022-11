Bergkamp zet bekritiseerd onderzoek naar Arib door

„Het Presidium en de Griffier als formeel opdrachtgever zijn dan ook op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en zullen geen instructies geven aan de extern gedelegeerde opdrachtgevers”, schrijft de voorzitter aan de Tweede Kamer.

Volgens het bestuur is het juist van belang om tot conclusies te komen. „In het onderzoek staat het belang van een veilige werkomgeving voor de werknemers van de Kamer centraal. Met de opbrengst kan, indien de uitkomsten de sociale onveiligheid bevestigen, op individueel niveau aan getroffen werknemers passende (na)zorg geboden worden en kan hen recht worden gedaan.”

Maar volgens het zogeheten presidium kan de uitkomst juist ook gunstig zijn voor Arib. „Een uitkomst kan ook zijn dat de meldingen onjuist zijn of ten onrechte zijn betrokken op mevrouw Arib. Ook een dergelijke vaststelling is zeer van belang.” Opvallend is dat er in de brief niks staat over de plenaire stemming over de vraag of het onderzoek moet doorgaan.

De uitkomst van het onderzoek kan dienen ’als een bouwsteen voor een vervolgonderzoek’, schetst het dagelijks bestuur van de Kamer in een brief. Het onderzoek blijkt op dit moment even stil te liggen. Om ’schijn van belangenverstrengeling te vermijden’ is op 9 november besloten om de opdracht bij ’twee onafhankelijke derden’ te leggen.

Vanwege het vertrek van de griffier ligt dat proces nu echter stil. „De verdere voorbereidingen voor het onderzoek worden opgeschort tot hier duidelijkheid over is”, aldus Bergkamp. Die duidelijkheid verwacht ze ’op korte termijn’.

Politieke leven

Bergkamp moet vechten voor haar politieke leven nu de chaos in het parlement een kookpunt heeft bereikt. Betrokkenen nemen het de Kamervoorzitter kwalijk dat onder haar leiding een onderzoek naar Arib volledig is ontspoord.

Na het vertrek vrijdag van de complete ambtelijke top vindt de ondernemingsraad van de Kamer dat nu ook Bergkamp haar biezen moet pakken.