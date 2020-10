LIVE | Frankrijk: recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Frankrijk heeft woensdag de sterkste stijging van het aantal coronagevallen tot dusver achter de rug. Het gaat om 18.746 nieuwe besmettingen in een dag tijd.

Het coronavirus lijkt de afgelopen weken steeds sneller om zich heen te grijpen in Frankrijk. Er kwamen dinsdag ruim 10.000 nieuwe besmettingen bij. De autoriteiten zagen zich deze week genoodzaakt om cafés in Parijs tijdelijk te sluiten.

Ook in andere Europese landen gaat het hard. Duitsland en Italië maakten woensdag melding van de sterkste stijging van het aantal coronagevallen sinds april. De Italiaanse autoriteiten stelden bij nog eens 3678 mensen vast dat ze het besmettelijke virus hadden opgelopen. In Duitsland ging het om 2828 nieuwe besmettingen. In Nederland zijn tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zo’n vijfduizend nieuwe coronagevallen gemeld.

In totaal zijn in Europa volgens cijfers van persbureau AFP ruim 6 miljoen besmettingen vastgesteld. Rusland heeft de meeste coronagevallen gemeld (ruim 1,2 miljoen), gevolgd door Spanje (825.410) en Frankrijk (669.235).

