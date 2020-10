LIVE | Italië: hoogste aantal coronabesmettingen in maanden

De autoriteiten in Italië hebben de sterkste stijging van het aantal coronabesmettingen gemeld in bijna een half jaar. Bij nog eens 3678 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds 16 april. Toen maakten de autoriteiten melding van 3786 nieuwe besmettingen.

Italië behoort in Europa tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. De autoriteiten maakten in maart en april melding van duizenden nieuwe besmettingen per dag. In totaal is tot dusver bij 333.940 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het dodental staat volgens officiële cijfers op ruim 36.000. De Italiaanse overheid stelt het dragen van mondkapjes vanwege het stijgende aantal besmettingen ook buiten verplicht.

In totaal zijn in Europa volgens cijfers van persbureau AFP ruim 6 miljoen besmettingen vastgesteld. Rusland heeft de meeste coronagevallen gemeld (ruim 1,2 miljoen), gevolgd door Spanje (825.410) en Frankrijk (669.235). Italië leek het de afgelopen tijd beter te doen dan veel andere grote Europese landen. Op 1 oktober kwam het aantal nieuwe besmettingen dat was vastgesteld echter voor het eerst in lange tijd weer boven de 2000 per dag uit.

Lees hier het liveblog van dinsdag 6 oktober.