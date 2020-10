LIVE | Nieuw-Zeeland voor tweede keer verlost van coronavirus

Nieuw-Zeeland heeft het coronavirus opnieuw de kop in weten te drukken. Er zijn geen actieve besmettingsgevallen binnen de bevolking meer, meldde minister Chris Hipkins van Volksgezondheid woensdag.

„Dit is een grote mijlpaal”, aldus Hipkins, die in een verklaring iedereen bedankte voor de „enorme opofferingen” en opriep ”„constant waakzaam” te blijven.

Het land rapporteerde woensdag weliswaar drie nieuwe gevallen van Covid-19, maar dat was bij mensen die het land binnenkwamen. Het laatste besmettingsgeval in Nieuw-Zeeland zelf dateert van twaalf dagen geleden.

Eerder dit jaar vierde het land al dat het honderd dagen coronavrij was, maar in augustus was er toch weer een uitbraak. Begin september eiste het virus voor het eerst in drie maanden weer een leven. De 186 gevallen van de afgelopen tijd zijn allemaal ’uitgedoofd’.

Nieuw- Zeeland heeft in totaal 1505 coronabesmettingen en 25 sterfgevallen gemeld.

Bekijk hier de besmettingen per gemeente van de afgelopen twee weken:

Bekijk hier de ontwikkelingen in je eigen gemeente:

Meer nieuws

Binnenland:

Buitenland:

’Legertop VS uit voorzorg in quarantaine’

Presidentskandidaat Biden test opnieuw negatief op corona

Berlijn sluit bars en restaurants om 23.00 uur

Financieel-economisch:

Sport

Rafael Nadal bij laatste vier Roland Garros, maar: ’Te koud om te tennissen’

Stephen Bunting heeft corona: Jeffrey de Zwaan toch naar World Grand Prix

KNVB: ’Onze zorgen over dit kabinet groeien’

Entertainment:

Musical Soldaat van Oranje nog in afwachting van ontheffing

Corona legt GTST-opnames lam

Lees hier het liveblog van dinsdag 6 oktober.