’Afghaanse verkrachter (47) meegevlogen met evacuatievlucht naar VS’

Toch wist Heydari dus weer terug te keren op Amerikaanse bodem. Hij kwam aan boord te zitten van een vlucht voor evacués via Ethiopian Airlines. Bij aankomst in Washington werd hij volgens Amerikaanse media vanwege zijn crimineel verleden als verdacht passagier gesignaleerd.

Heydari zit inmiddels vast in Bowling Green, Virginia. Hoe hij recent aan boord van een vlucht wist te komen op het drukke en chaotische vliegveld van Kabul is nog een raadsel. De autoriteiten hebben daar nog geen uitsluitsel over kunnen geven.

Verblijfsvergunning

De man kwam eerder als vluchteling naar de VS en kreeg in 2000 een zogeheten green card, een verblijfsvergunning. In 2010 bekende hij schuldig te zijn aan verkrachting. Hij zat vijf jaar vast, om in 2017 uitgezet te worden.

De VS evacueerden de afgelopen maand meer dan 100.000 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad. Dinsdag vertrokken de laatste Amerikaanse militairen na twintig jaar aanwezigheid. President Joe Biden krijgt veel kritiek te verduren voor de evacuatie die eindigde in een bloedbad na een aanslag van IS-K. De Taliban pronken intussen met tal van achtergelaten Amerikaanse wapens, helikopters en geavanceerde apparatuur.