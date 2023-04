Russisch meisje (12) van anti-oorlogstekening meegenomen door moeder die al jaren uit beeld was

De Russische nationale kinderombudsvrouw Maria Lvova-Belova, tegen wie Internationaal Strafhof (ICC) een bevel tot aanhouding heeft uitgevaardigd, meldt dat moeder en dochter weer samen zijn. De zeer omstreden ombudsvrouw stelt dat Masha aanvankelijk niet met haar moeder mee wilde. „Aan de telefoon heeft Masha me nu verteld dat ze van mening is veranderd”, aldus Lvova-Belova, die zichzelf maar wat graag neerzet als barmhartige moedergans, die zorgt voor kinderen uit oorlogsgebied.

Masha werd bij haar vader Aleksej Moskaljova weggehaald toen hij onder huisarrest werd geplaatst. Het jonge meisje moest naar een kindertehuis. De vader is tot twee jaar strafkamp veroordeeld voor kritiek op de strijdkrachten. De zaak heeft tot grote verontwaardiging geleid onder Russische mensenrechtenactivisten.

Volgens documenten die persbureau Reuters heeft ingezien, hebben moeder Olga en haar dochter al zeker zeven jaar geen contact meer gehad. „Olga heeft Masha meegenomen. Laten we hopen dat moeder en dochter het goed hebben”, aldus Lvova-Belova, die op haar sociale media een foto publiceerde van moeder en dochter. De twee zitten op een bed en kijken elkaar lachend in de ogen.

Volgens Reuters is ook niet duidelijk waarom de moeder zo lang elders woonde. De moeder gebruikt een andere achternaam dan haar dochter.

De vader plaatste online zelf kritiek op de oorlog in Oekraïne. Maar de spraakmakende zaak begon echt nadat Masja afgelopen april op school een afbeelding maakte waarop Russische raketten op een Oekraïense moeder en kind vielen. „Nee tegen Poetin, nee tegen oorlog”, stond erbij geschreven. Het schoolhoofd belde daarop de politie.

Bekijk ook: Rusland straft vader van meisje dat antioorlogstekening maakt

De vader kreeg aanvankelijk een boete voor zijn afkeurende opmerkingen over het Russische leger. In december openden rechercheurs een nieuwe zaak tegen hem op verdenking van het in diskrediet brengen van de strijdkrachten, dit keer op basis van een bericht op sociale media in juni.

Lees hieronder verder

Maria Lvova-Belova Ⓒ ANP / AFP

Het ICC ziet voldoende gronden om Lvova-Belova voor het gerecht te dagen. Volgens het Strafhof is ze samen met president Poetin namelijk verantwoordelijk voor de massale deportaties van Oekraïense kinderen naar Rusland. Een daad die wordt aangemerkt als oorlogsmisdaad.