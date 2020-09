Mondkapjes-advies verwarrend? Zo zit het

Het centrum van Den Haag. Winkeliers zitten met de vraag wat ze aanmoeten met de mondkapjes. Klanten droegen ze uit eigen beweging tot dusverre maar sporadisch. Ⓒ ANP / HH

Moet het nou, of is het toch een klemmend advies om mondkapjes op te doen in bepaalde regio’s? En wat moet je nu doen als ondernemer als een weigeraar op de stop staat? De nieuwe mondkapjesregel heeft nogal wat haken en ogen. Hoe zit het?