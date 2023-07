Gedeputeerde Gelderland: nu zo'n 50 wolven op de Veluwe

Die onduidelijkheid komt doordat de dieren schuw zijn en bovendien is de telling een momentopname, licht zijn woordvoerster toe. Een woordvoerder van kennisorganisatie BIJ12 zegt overigens dat het „aannemelijker” is dat het aantal wolven op de Veluwe tussen de 30 en de 35 ligt. Wel kan het aantal toenemen deze zomer, met de geboorte van welpen. „Er zijn nu nog een aantal territoria zonder welpen, maar waar dit jaar wel welpen verwacht kunnen worden. Welpen zijn wellicht al geboren, maar nog niet waargenomen.” Wolven kunnen de Veluwe ook weer verlaten, zegt BIJ12. „Het schommelt dus.”

Zoet deed zijn uitspraak tijdens een urenlang debat in de Gelderse Provinciale Staten over de wolf. Partijen denken heel verschillend over de beste manier om overlast door de wolf tegen te gaan. De coalitiepartijen (BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP) zetten vooral in op ’beheermogelijkheden’, een ander woord voor afschieten.

De wolf is een beschermde diersoort en mag dus niet zomaar worden gedood. Het college wil lobbyen voor het omlaag brengen van die beschermde status, maar de coalitiepartijen zetten ook in op de definitie van de term ’probleemwolf’. Wanneer een wolf onnatuurlijk en gevaarlijk gedrag vertoont, is het makkelijker om het dier te laten doden. Zoet zei tijdens het debat dat hij na de zomer met een definitie komt.

Oppositiepartijen willen meer geld voor onder meer maatregelen om schapen te beschermen tegen de wolf. De Partij voor de Dieren (PvdD) hamerde tijdens het debat op het feit dat het Europese regels zijn die de wolf zijn beschermde status verlenen. „We zitten hier niet in het Europees Parlement. Wij gaan hier niet over”, aldus Danielle van de Weerd van de dierenpartij.

Statenlid Eric Kemperman van de BoerBurgerBeweging (BBB) kwam tijdens het debat een aantal keren in botsing met zowel de PvdD als andere oppositiepartijen. Tegen het einde van het debat riep hij Van de Weerd op „tot gesprek, in plaats van elkaar aan te vallen voor de bühne.”