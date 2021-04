Doodgestoken Megan krijgt herdenkingsplek: ’Diepe wond in de buurt’

’Het bankje van Megan’ komt op het voetbalveldje aan de Langendijk in de wijk Boeimeer, schrijft Omroep Brabant. „Er is bewust gekozen voor een bankje”, vertelt Paul de Kort, voorzitter van de wijkraad. „We denken dat een beeldje of zo niet zo aanspreekt. Bovendien is het voetbalveldje een ontmoetingsplek voor de jeugd. Haar dood is nog altijd een diepe wond in de buurt, vooral bij kinderen en haar vriendinnen.”

„Iedereen kan bij elkaar komen bij het bankje en aan haar denken als het even wat minder gaat.”

De Kort wilde iets doen en kwam via-via in contact met de ouders. „Best lastig, want misschien willen ze de herinnering wel begraven. Maar dat is juist niet het geval. Megan mag niet vergeten worden en ze hebben dan ook meegedacht over hoe het bankje er uit moet komen te zien. Het is allemaal erg emotioneel en we hebben ook flink zitten janken.”

Een buurtbewoonster geeft de bloemen water die na haar dood werden gelegd bij het ouderlijk huis (archiefbeeld). Ⓒ ERALD VAN DER AA

Het bankje wordt op 24 april onthuld door burgemeester Paul Depla.