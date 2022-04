Duitse verdachte verdwijning Madeleine McCann aangeklaagd

De Duitse politie liet in 2020 weten een Duitse man die al in de gevangenis zat te onderzoeken in verband met de verdwijning van McCann, die destijds drie jaar oud was.

Archiefbeeld van Christian Brückner. Ⓒ ANP

Het meisje verdween in mei 2007 spoorloos uit het vakantieoord Praia da Luz in de Algarve. Het lot van het meisje is sinds die tijd onduidelijk. De Duitse onderzoekers geloven dat ’Maddie’ niet meer leeft.