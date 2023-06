Mogelijk ook na dit jaar schoolontbijt voor kinderen uit arme gezinnen

Kinderen die slecht of zelfs helemaal niet ontbijten hebben meer moeite zich te kunnen concentreren in de les, en hebben ook minder energie. Daarom stelde het ministerie voor dit jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor een ontbijtregeling. Daar bleek veel animo voor te zijn. Tijdens een debat in de Tweede Kamer over kansengelijkheid in het onderwijs stelde Wiersma daar een ’dubbel gevoel’ over te hebben.

’Confronterend’

Basisscholen waar minimaal dertig procent van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen komt, kunnen zich voor de ontbijtregeling aanmelden. De 1300 scholen die een aanvraag deden vormen samen één zesde van alle scholen. „Mooi en goed dat scholen daarin kunnen voorzien als dat thuis lastig is. Maar het betekent dus dat die hulp ook wel nodig is”, zei Wiersma. „Confronterend.”

De VVD-onderwijsminister liet doorschemeren voornemens te zijn de regeling te verlengen. „Maar ik heb het ei nog niet gelegd over hoe we dat moeten vormgeven na 2023”, zei hij. Volgens Wiersma wordt dat ’nu verkend of en hoe we dat op een structurele wijze kunnen doen’. Ook zei te verwachten de regeling ’voor een heel groot deel door te kunnen zetten’.

De vraag is wel of het ontbijt geen sigaar uit eigen doos van de scholen wordt. Dit jaar is er ruim 100 miljoen voor de ontbijtjes beschikbaar. Dat bedrag komt dit jaar bovenop een miljard dat is uitgetrokken voor verrijking van schooldagen om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Wiersma filosofeerde er tijdens het debat openlijk over om de schoolontbijtjes in de toekomst uit dit miljard te betalen, of anders dit budget te korten om geld vrij te spelen voor de ontbijtregeling.

Bekijk ook: Gratis ontbijt op basisscholen met veel kwetsbare leerlingen