Annick heeft een cobra als huisdier: ’Mensen zeggen dat dit mijn dood wordt’

Door een gedegen voorbereiding zegt Annick Jordense precies te weten hoe ze haar cobra’s moet hanteren. Ⓒ Jos Schuurman

Bij een huisdier denken mensen vaak aan een kat, een hond, een goudvis of misschien een fret. Maar ook een giftige cobra of een bijtgrage kaaiman behoren nog steeds tot de mogelijkheden. Of dat zo blijft, moet binnenkort blijken als na jarenlang steggelen waarschijnlijk alsnog nieuwe regels van kracht worden. Wat bezielt mensen om zo’n ’levensgevaarlijk’ huisdier te nemen?