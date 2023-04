Premium Het beste van De Telegraaf

Rome maakt zich op voor komst Feyenoorders: ’We hebben ze gecontroleerd en weten waar ze slapen’

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Hekken in Rome. Ⓒ De Telegraaf

ROME - De inwoners van Rome houden hun hart vast voor de terugkomst van Feyenoord-supporters in verband met de wedstrijd donderdagavond tegen AS Roma. Uitsupporters mogen niet bij de wedstrijd aanwezig zijn, maar toch zouden er honderden Feyenoord-supporters willen komen. Ze hebben nog altijd een slechte reputatie in Rome nadat ze acht jaar geleden de Barcaccia-fontein onder de Spaanse Trappen uit 1629 hadden beschadigd.