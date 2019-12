Opnieuw aanhoudingen rond drugsbende

Een 62-jarige man uit Culemborg, een 59-jarige man uit Geffen (gemeente Oss) en twee mannen uit Tiel (37 en 38 jaar) werden dinsdagochtend opgepakt. De 18-jarige zoon van een van de Tielenaren werd eveneens ingerekend omdat hij zich tegen de arrestatie van zijn vader verzette.

Justitie kreeg de bende in het oog toen in januari in een drugslab in de Belgische plaats Hechtel-Eksel drie doden werden gevonden. De slachtoffers (22, 23 en 25 jaar) kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard en zijn vermoedelijk bezweken aan een koolmonoxidevergiftiging.

Bij de operatie zijn eerder drugslabs ontmanteld in Esch (Noord-Brabant) en Rilland (Zeeland).

Een van de eerder aangehouden verdachten is de 35-jarige schoonzoon van Klaas Otto, de voormalig No Surrender-voorman.