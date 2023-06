Premium Het beste van De Telegraaf

Toevallig ongeluk of een geplande moord? Boer verkoopt erf tegen zijn zin, plots ligt koper dood tussen de varkens

Op deze varkensboerderij in de Kempen vond het drama plaats. Twee betrokkenen op het erf staan vanaf vrijdag terecht. Ⓒ Bert de Deken

KEMPEN - Een noodlottig ongeval met een putdeksel, zo houden twee varkensboeren, vader en zoon, al zes jaar vol. Een Antwerpse rechtbank moet oordelen waarom hun „vriend” Paul Boeye (51) in februari 2017, die hun erf in Gierle had overgenomen, ondanks dat „ongeval” onverklaarbare hoofdwonden opliep.