Belgische toeriste (30) sterft na sprong in Argentijns meer

Het drama speelde zich vrijdagmiddag (plaatselijke tijd) af, in het Nahuel Huapi-meer in Bariloche. De 30-jarige vrouw was aan de oever van het meer aan het spelen met een hond toen ze een bal in het water gooide zodat het dier ernaar zou gaan zoeken. Omdat de bal echter te ver wegdreef, besloot ze om zelf in het koude water te springen, aldus een lokale bron.

De toeriste slaagde er echter niet in om terug naar de oever te zwemmen en begon om hulp te roepen, waarna haar partner en enkele andere toeristen probeerden om haar te redden.

Na enkele minuten kon de vrouw uit het water worden gehaald en op het strand werd nog een aantal reanimatiepogingen ondernomen, maar tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Later werd ook haar partner met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoewel het momenteel zomer is in Argentinië, is het water van het Nahuel Huapi-meer toch koud. De gemiddelde temperatuur schommelt in deze tijd van het jaar tussen de 6 en de 12 graden.

Forensisch onderzoek moet nu aantonen of de vrouw om het leven kwam door verdrinking of door onderkoeling.