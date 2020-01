’Vergoeding vuurwerkbranche ligt niet voor de hand’

Sommige verkopers blijven met een voorraad zitten, waardoor ze financieel schade oplopen. Volgens Van Veldhoven zijn er redenen aan te voeren om de vuurwerkverkopers niet tegemoet te komen. „We zitten nog vroeg in het jaar en de branche heeft eerder ook al aangegeven voorstander te zijn van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.” Volgens premier Rutte valt dit onder ’het ondernemersrisico’.

De D66-bewindsvrouw zegt dat er nog vuurwerk overblijft waar verkopers aan kunnen verdienen. „Er blijft nog heel veel vuurwerk over waarmee mensen een fijne jaarwisseling kunnen vieren. Dat is ook voor de branche belangrijk” Het was volgens de minister noodzakelijk om op deze manier in te grijpen. „Knalvuurwerk en vuurpijlen worden eruit gehaald. Dat vuurwerk is vooral verantwoordelijk voor letsel bij omstanders.”

De afgelopen periode werd er vooral gesproken over handhaving. De minister denkt dat dit verbod zeker te handhaven is. „We blijven er met alle diensten wel naar kijken, maar we zijn in samenspraak tot deze afbakening gekomen.” Van Veldhoven weet nog niet wat voor straffen er worden uitgedeeld, als er komende jaarwisseling toch knallers er pijlen worden afgestoken. „Maar er wordt opgetreden.” Premier Rutte vertelt dat de strafbepaling nog komt.

Voorlopig geen totaalverbod

Het kabinet kondigde enkele weken geleden al aan dat het verbod eraan zou komen. Een totaal vuurwerkverbod zit voorlopig niet in de pijplijn. Premier Rutte zei na de eerste ministerraad van het nieuwe jaar al dat een volledig vuurwerkverbod hem ’onwaarschijnlijk’ lijkt. Of er iets verandert, was volgens de premier niet langer de vraag. Die vraag is namelijk reeds beantwoord met ’ja’. „Het is alsof je in een oorlogsgebied zit, het is niet normaal meer.”