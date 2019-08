Oei, vader Megan Rapinoe stemde op Trump...

Donald Trump en Megan Rapinoe zijn bepaald geen lid van elkaars fanclubs. Ⓒ AFP

Amsterdam - De activistische aanvoerster van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam Megan Rapinoe (33) mag dan zelf geen gelegenheid onbenut laten om Donald Trump en zijn bewind te bekritiseren, haar ouders denken daar heel anders over. „Mijn vader stemde op Donald Trump”, zo bekent ze in de New York Post.