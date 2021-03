Biden komt met eerste persconferentie

Buitenland

Amerikaanse sancties tegen legerleiders Myanmar

De Verenigde Staten voeren nieuwe sancties in tegen de legerleiders die vorige week een staatsgreep pleegden in Myanmar. Hun zakelijke belangen in de VS worden bevroren, evenals 1 miljard dollar aan Myanmarese overheidstegoeden in de VS. Ook familieleden van de coupplegers vallen onder de strafmaatr...