Premium TV

Tjitske Reidinga geeft zich bloot in K van Karlijn

Borstkanker treft een op de zeven, het is een van de meest voorkomende kankersoorten bij vrouwen. Als de ziekte jou of een dierbare treft kan humor een medicijn zijn, al was het maar om de angst weg te lachen zien we in de nieuwe dramaserie van Net5 De K van Karlijn.