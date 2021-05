Kind (2) gewond geraakt door schietincident bij metrostation in Amsterdam

Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Bij de schietpartij maandagavond in de omgeving van metrostation Kraaiennest in Amsterdam is een 2-jarig kindje gewond geraakt. Dat meldt de politie dinsdagochtend. Het jonge slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en moest ter observatie de nacht blijven. De recherche is op zoek naar getuigen.