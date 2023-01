Politie pakt moeder en zus van meest gezochte crimineel ’Bolle Jos’ op

De familieleden zouden in augustus en december vorig jaar naar Turkije gereisd en de recherche vermoedt dat ze daar mogelijk contact hadden met hem.

Grote cocaïnehandelaar

Jos Leijdekkers is in de ogen van politie en justitie een grote cocaïnehandelaar, die in contact staat met kopstukken van de mocromaffia, onder wie Ridouan Taghi. Hij geldt ook als verdachte in het onderzoek naar de verdwijning en vermoedelijke dood van Naima Jilal. In onderschepte cryptocommunicatie komt naar voren dat Leijdekkers een belangrijke rol speelde bij haar verdwijning.

De recherche vermoedt al langer dat Bolle Jos in Turkije verblijft. Zelfs toenmalig minister Grapperhaus (toen van Justitie en Veiligheid) reisde vorig jaar naar Ankara om met zijn ambtgenoot te overleggen. Eerder deze maand werd bekend dat Grapperhaus streng wordt beveiligd vanwege mogelijke dreiging uit de hoek van Jos Leijdekkers.

Twee verdachten

De twee verdachten zijn na hun aanhouding in verzekering gesteld en worden verhoord door rechercheurs van de Landelijke Recherche over de verdenkingen die tegen hen zijn gerezen.

Ook is beslag gelegd op telefoons, usb-sticks, computers, foto’s, die worden onderzocht op aanwijzingen voor de verblijfplaats van Leijdekkers. Voor de doorslaggevende tip die leidt tot zijn aanhouding is in 2022 een beloning van 75.000 euro uitgeloofd.

Ⓒ politie

Sky-ECC

Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de internationale cocaïnehandel. Daarnaast wordt hij verdacht van het op grote schaal witwassen van de criminele opbrengsten van zijn drugshandel. Onderschepte cryptocommunicatie-berichten van Sky-ECC geven een inkijk in zijn vermoedelijke rol in de internationale cocaïnehandel. Uit deze berichten komt naar voren dat Leijdekkers zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud die vermoedelijk met de cocaïnehandel zijn verdiend.

In het omvangrijke onderzoek zijn door het onderzoeksteam strafdossiers samengesteld over de betrokkenheid van Leijdekkers bij de invoer van grote partijen cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. In een van de zaken is eveneens sprake van het dreigen met en het gebruik van geweld.

De 31-jarige Jos Leijdekkers is op 3 mei 2022 door het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie op de Nationale Opsporingslijst (NOL) en de ’EU Most Wanted List’ geplaatst.