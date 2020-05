Ambassadeur neemt ontslag na vergelijking Merkel met Hitler

„Minister Evarist Bartolo accepteerde met onmiddellijke ingang het ontslag van de ambassadeur en benadrukte dat de opmerkingen van de ambassadeur over de Duitse bondskanselier Angela Merkel niet representatief waren voor de vriendschap en het wederzijds respect tussen Malta en Duitsland”, aldus de verklaring.

Michael Zammit Tabona schreef in een Facebook-bericht op vrijdag, de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, dat ”75 jaar geleden we Hitler tegenhielden. Wie zal Angela Merkel stoppen? Ze heeft de droom van Hitler vervuld! Europa beheersen.”